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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ekim 2021

21 Ekim 2021 19:01

Merkez Bankası faizi yüzde 16'ya indirdi; dolar/TL 9,48'i gördü

Kılıçdaroğlu’ndan Merkez Bankası’na ilk tepki: Erdoğan’ın talebi yerine geldi; vatandaş ağır bir ekonomik yük altında kalacak

Akşener'den faiz indirimi yorumu: Bu aziz millet bunu hak etmiyor, çok yazık

Babacan: Merkez Bankası tek kolla mücadele etmeye çalışan yalnız bir kurum; faizi indirse de bindirse de sabit tutsa da boş

Erdoğan: Kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacak

Esra Hankulu’nun ölümünde Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Erdoğan'dan, 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz

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