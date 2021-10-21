Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ekim 2021

21 Ekim 2021 19:01
Merkez Bankası faizi yüzde 16'ya indirdi; dolar/TL 9,48'i gördü
Kılıçdaroğlu’ndan Merkez Bankası’na ilk tepki: Erdoğan’ın talebi yerine geldi; vatandaş ağır bir ekonomik yük altında kalacak
Akşener'den faiz indirimi yorumu: Bu aziz millet bunu hak etmiyor, çok yazık
Babacan: Merkez Bankası tek kolla mücadele etmeye çalışan yalnız bir kurum; faizi indirse de bindirse de sabit tutsa da boş
Erdoğan: Kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacak
Esra Hankulu’nun ölümünde Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet istendi
Erdoğan'dan, 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz
Dışişleri'nden 'Kavala' çağrısı yapan 10 büyükelçi hakkında açıklama: Türkiye devletine ültimatom verilmesi kesinlikle kabul edilemez
İmamoğlu'ndan Kasapoğlu'na: Gençlerimizin sorunları vardır, bunlar da mizansen değildir
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Erol Bilecik PFDK'ya sevk edildi
© Tüm hakları saklıdır.