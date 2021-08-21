Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ağustos 2021

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli yakalandı

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: Doluluk oranı şu an yüzde 70'ler civarında, Ekim-Kasım gibi endişelerimiz var

Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi: Burada Taliban'a alternatif yok; direnişin başarılı olma ihtimali çok düşük

Yunanistan, Türkiye sınır duvarını 40 kilometre uzunluğuna çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan'ı görüştü

Kulis: Kabine revizyonu gelebilir; Erdoğan, ses getiren değişiklikler yapabilir

Kabil Havalimanı'nda yaşanan ölümlerle ilgili yargılama çağrısı; Uluslararası Ceza Mahkemesi re'sen soruşturma başlatabilir

'Daire 16' sosyal medyanın gündeminde: Sokak köpeğinin alınması için belediyeyi arayanlara isyan etti

İstanbul Müzik Festivali 2020 Yılı Yaşam Boyu Başarı ödülü Alexander Rudin'e verildi