Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ağustos 2021

21 Ağustos 2021 18:33
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı
İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheli yakalandı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: Doluluk oranı şu an yüzde 70'ler civarında, Ekim-Kasım gibi endişelerimiz var
Rusya'nın Afganistan Büyükelçisi: Burada Taliban'a alternatif yok; direnişin başarılı olma ihtimali çok düşük
Yunanistan, Türkiye sınır duvarını 40 kilometre uzunluğuna çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan'ı görüştü
Kulis: Kabine revizyonu gelebilir; Erdoğan, ses getiren değişiklikler yapabilir
Kabil Havalimanı'nda yaşanan ölümlerle ilgili yargılama çağrısı; Uluslararası Ceza Mahkemesi re'sen soruşturma başlatabilir
'Daire 16' sosyal medyanın gündeminde: Sokak köpeğinin alınması için belediyeyi arayanlara isyan etti
İstanbul Müzik Festivali 2020 Yılı Yaşam Boyu Başarı ödülü Alexander Rudin'e verildi
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