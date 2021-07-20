Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Temmuz 2021

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Erdoğan: Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım, çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok

Soylu Şırnak'ta: Buradan yürüyerek Irak'a gideceğimiz, Suriye'ye gideceğimiz günler uzak değildir

KKTC’de protokol krizi: İyi Parti heyeti töreni terk etti

Kılıçdaroğlu: Her şey çözülecek, her şey çok daha güzel olacak

Mehmet Metiner: AK Parti’de her düzeyde ciddi bir kibir-böbürlenme ve milletle inatlaşma sorunu var

İndirimli ürünleri soran kadına, "Orkid var" diyen kasiyer, kadının eşi tarafından saldırıya uğradı

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Davutoğlu gençlere seslendi: Asla ümitsizliğe kapılmayınız