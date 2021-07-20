T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Temmuz 2021

20 Temmuz 2021 19:27

11 dakikalık tarihi uçuş; Jeff Bezos ve beraberindeki 3 kişi uzaydan döndü

Erdoğan: Taliban bu görüşmeleri Türkiye ile daha rahat yapması lazım, çünkü Türkiye'nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok

Soylu Şırnak'ta: Buradan yürüyerek Irak'a gideceğimiz, Suriye'ye gideceğimiz günler uzak değildir

KKTC’de protokol krizi: İyi Parti heyeti töreni terk etti

Kılıçdaroğlu: Her şey çözülecek, her şey çok daha güzel olacak

Mehmet Metiner: AK Parti’de her düzeyde ciddi bir kibir-böbürlenme ve milletle inatlaşma sorunu var

İndirimli ürünleri soran kadına, "Orkid var" diyen kasiyer, kadının eşi tarafından saldırıya uğradı

CHP’li Ağbaba: Erdoğan’ın aklı fikri paraya, ranta ve inşaata çalışıyor

Sağlık Bakanı: Dönüşe bırakmayın, bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın

Davutoğlu gençlere seslendi: Asla ümitsizliğe kapılmayınız

gündemekonomipiyasalar20 temmuz 2021kurban bayramıbakan soyluerdoğankemal kılıçdaroğluliderlerden bayram mesajışırnakchp'li ağbaba

Diğer Videolar

TBMM Başkanı Şentop: Karşı karşıya bulunduğumuz en büyük tehditlerden biri dijital faşizmdir

Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem: Gökyüzünde “deprem ışıkları” görüldü

Rusya'da bir tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı kapıp kaçtı

PCR kararının ardından aşı yaptırmak için hastaneye akın ettiler

Yolda yürüyen adama sırtlan saldırdı

Rıdvan Dilmen: Ben hiçbir parayı küçümsemem; bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var, 8 bin liraya çalışan insanlar var

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24