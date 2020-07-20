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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Temmuz 2020

20 Temmuz 2020 18:28

AKP'den 'Netflix' açıklaması: Resmî düzeyde bir görüşme olmadı

Netflix Sözcüsü: Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz

Beren Saat: Netflix'i kapatsanız da eşcinseller var

Tunç Soyer'den AKP'li Hamza Dağ'a: Renklerle kavga edildiğini siyasette ilk kez görüyor ve yaşıyorum

Oxford Üniversitesi'nin çalıştığı Koronavirüs aşısından umutlu haber: Antikor oluşturdu!

AKP'li Metiner: Soylu ile abi kardeşiz

Tuma Çelik HDP'den ihraç edildi

Kepenk indiren esnaf sayısı son 5 yılın zirvesine çıktı

MHP'li Cemal Enginyurt kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi!

Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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