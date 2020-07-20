Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Temmuz 2020

20 Temmuz 2020 18:28
AKP'den 'Netflix' açıklaması: Resmî düzeyde bir görüşme olmadı
Netflix Sözcüsü: Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz
Beren Saat: Netflix'i kapatsanız da eşcinseller var
Tunç Soyer'den AKP'li Hamza Dağ'a: Renklerle kavga edildiğini siyasette ilk kez görüyor ve yaşıyorum
Oxford Üniversitesi'nin çalıştığı Koronavirüs aşısından umutlu haber: Antikor oluşturdu!
AKP'li Metiner: Soylu ile abi kardeşiz
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