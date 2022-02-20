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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Şubat 2022

20 Şubat 2022 18:36

Gazeteci Güngör Arslan’ı öldüren tetikçi: 2 kişi geldi, "Arslan’ı öldüreceksin, seni rahat ettireceğiz" dedi

Öldürülen gazeteci Arslan'ın eşinden Kocaeli Valisi'ne: Uğur Mumcu'lar, Abdi İpekçi'ler, faili meçhuller gibi kaybolup gitmesin, gerçeği bulun

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