Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Şubat 2022

Gazeteci Güngör Arslan’ı öldüren tetikçi: 2 kişi geldi, "Arslan’ı öldüreceksin, seni rahat ettireceğiz" dedi

Öldürülen gazeteci Arslan'ın eşinden Kocaeli Valisi'ne: Uğur Mumcu'lar, Abdi İpekçi'ler, faili meçhuller gibi kaybolup gitmesin, gerçeği bulun

Kremlin: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiaları provokasyon

Zelenski, Batı'nın Rusya'ya yaptırım tehdidini eleştirdi: İşgalden sonra yaptırımlara ihtiyacımız yok

Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış tarihinin ertelediğini duyurdu: 18 Mart

Kraliçe Elizabeth, Koronavirüs'e yakalandı

AKP'li Kurtulmuş: Türkiye dışarıda dolar dilenen ülke asla olmayacak

Davutoğlu: Bizim 6 liderin bir araya gelerek verdiği uyum, diyalog, güven tablosu karşısında karşımızda da bir altılı masa var

CHP'li Karabat: Kanal İstanbul rantı büyüyor; bölgedeki yeni organize sanayi bölgesi (OSB) tanıdık isme verildi

Pervin Buldan’dan iktidara: HDP’siz bir siyaset rüyanız asla gerçekleşmeyecek