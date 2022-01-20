Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2022

Merkez Bankası faizi yüzde 14'de sabit tuttu; dolar geriledi

AKP’den Akşener’e "Öcalan" yanıtı: Siyasi iftiradan başka bir şey değil

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a açtığı 5 kuruşluk tazminat davasını kazandı

HDP'li Beştaş'tan 'Semra Güzel' açıklaması: Bir partiyi bu kadar fütursuzca hedef göstermenin izahı yoktur

AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi

Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK Başkanı'na: 84 milyonun ahını zaten aldınız, geriye vahı kaldı!

Çalışma Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Mayıs ayında Meclis'te

Kur korumalı mevduat hesabına dönüşlerin aynı bankadan olma zorunluluğu kaldırıldı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci: 3 dekan, disiplin soruşturmaları sonucu YÖK tarafından görevden alındı

Türkiye'nin Osman Kavala ile ilgili görüşü Avrupa Konseyi'ne gönderildi