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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Nisan 2022

20 Nisan 2022 18:56

Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İsrail yanıtı: Kaşıkçı cinayeti başka, sığınmacılar bir başka, ahlâk anlayışı bambaşka!

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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