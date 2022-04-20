Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Nisan 2022

20 Nisan 2022 18:56
Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İsrail yanıtı: Kaşıkçı cinayeti başka, sığınmacılar bir başka, ahlâk anlayışı bambaşka!
Yargıtay’dan Cumhurbaşkanı'na hakaret suçuna ilişkin önemli karar: Cezayı bozdu, ağır sözleri “yakınma” ve “eleştiri” olarak nitelendirdi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti
TBMM Başkanı Şentop'tan 'troll' açıklaması: Bu konuyu kapatmayacağım
Erdoğan: Hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz
4 yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'nun avukatından ilk açıklama: Komedi
İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüse saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Britanya'da mahkemeden Assange için ABD'ye iade kararı
THY'nin biletleme servis ücretlerine yüzde 40 ila yüzde 50 oranında zam
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