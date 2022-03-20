Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Mart 2022

Reuters'a konuşan kaynaklar: ABD'li yetkililer, Türkiye'ye S-400'lerin Ukrayna'ya gönderilmesini gündeme getirdi

Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukraynalıların döşediği mayınlar İstanbul Boğazı ve Akdeniz’e ulaşabilir

Bakan Çavuşoğlu: Her iki tarafta da yakınlaşma var

Mariupol'de içinde sığınanların olduğu bir okul vuruldu; Rusya bir kez daha hipersonik füze kullandı

Köprü ve otoyol ücretleriyle ilgili eleştirilere Erdoğan'dan yanıt: Hem hizmet almak istiyor hem de ‘Köprüler, tüneller bedava olsun’ diyorlar

Bakan Nebati: Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz; bu günler geçecek

Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Birileri sizin gücünüzden korkuyor, korktukları için “Giderlerse gitsinler” diyor

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Mücella Yapıcı: Bu absürt senaryoda bir tek uzaylılar eksik!

Aramalarda dikkat çeken artış: 'Böbrek' ilanları ve işsizlik maaşı trendlerde

Belçika'da karnaval kalabalığına araç daldı; 6 kişi hayatını kaybetti