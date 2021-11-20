Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Kasım 2021

20 Kasım 2021 16:18
AKP’den CHP’ye “helalleşme” çıkışı: Önce özür dileyecekler, hatta 28 Şubat’ta darbe yapanlar gibi yargılanacaklar
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Cezaevinden Koronavirüs izniyle çıkan mahkûmların izin süresi uzatılıyorv
İyi Partili Durmuş Yılmaz'dan Resmi Gazete özrü: Öngörüm gerçekleşmedi, yanıldım
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