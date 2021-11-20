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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Kasım 2021

20 Kasım 2021 16:18

AKP’den CHP’ye “helalleşme” çıkışı: Önce özür dileyecekler, hatta 28 Şubat’ta darbe yapanlar gibi yargılanacaklar

İki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti

Cezaevinden Koronavirüs izniyle çıkan mahkûmların izin süresi uzatılıyorv

İyi Partili Durmuş Yılmaz'dan Resmi Gazete özrü: Öngörüm gerçekleşmedi, yanıldım

Yunanistan: Zorluğun ortak paydası "Türkiye"

Kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan Onur Alp Eker'in ölümünde 'negatif otopsi' raporu!

Çakıcı'nın da adının karıştığı hükümet düşüren skandalın ardından kapatılmıştı; Türkbank 20 yıl sonra tekrar açılıyor!

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını dövmüştü; yeniden 3 ay 22 gün hapis cezası verildi

Boji'yi suçlamışlardı: Tramvaydaki kakayı yolculardan biri bırakmış!

50 kuruşun üretim maliyeti 83 kuruş oldu!

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