Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Haziran 2021

20 Haziran 2021 18:19
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun: Gözaltına alınan Korkmaz için iade sürecini başlattık
Veyis Ateş ile firari Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı
Veyis Ateş’ten ses kaydı açıklaması: Montajlama yöntemiyle oluşturulduğu açık
Sedat Peker'den Bakan Soylu'ya: Bütün çaldığın çırptığın ne varsa hepsinin dosyası önümde
Taahhüt edilen 100 milyon doz aşı teslim edilmemişti; Bakan Koca, Sinovac firmasını Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Akıncı'nın "seçimlere müdahale edildi" açıklamasına yanıt: Kaybetmeyi hazmedememiş
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 555 metreküp müsilajı temizledik
Kılıçdaroğlu: Kimse Kanal İstanbul ihalesine girmesin; iktidar olduğumuzda ilişkimizi keseceğiz, parasını vermeyeceğiz
527 gündür kayıp, Keldani Hürmüz Diril soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı
Burak Elmas: Yarın sabah takımının başında idmanlara başlayacak; Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir
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