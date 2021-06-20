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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Haziran 2021

20 Haziran 2021 18:19

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun: Gözaltına alınan Korkmaz için iade sürecini başlattık

Veyis Ateş ile firari Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Veyis Ateş’ten ses kaydı açıklaması: Montajlama yöntemiyle oluşturulduğu açık

Sedat Peker'den Bakan Soylu'ya: Bütün çaldığın çırptığın ne varsa hepsinin dosyası önümde

Taahhüt edilen 100 milyon doz aşı teslim edilmemişti; Bakan Koca, Sinovac firmasını Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Akıncı'nın "seçimlere müdahale edildi" açıklamasına yanıt: Kaybetmeyi hazmedememiş

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 4 bin 555 metreküp müsilajı temizledik

Kılıçdaroğlu: Kimse Kanal İstanbul ihalesine girmesin; iktidar olduğumuzda ilişkimizi keseceğiz, parasını vermeyeceğiz

527 gündür kayıp, Keldani Hürmüz Diril soruşturmasında 3 kişi gözaltına alındı

Burak Elmas: Yarın sabah takımının başında idmanlara başlayacak; Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir

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