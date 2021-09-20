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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Eylül 2021

20 Eylül 2021 18:14

Kılıçdaroğlu'ndan öğrenci bursu için "Elinize dizinize dursun ya!" diyen Erdoğan'a: Sen onlara hizmet etmek için oradasın

Pfizer duyurdu: Koronavirüs aşısı 5 -11 yaş arasındaki çocuklarda güvenli ve etkili

HDP’den AİHM'in Demirtaş kararının tartışılması amacıyla TBMM'de genel görüşme talebi

Şentop: Ben başkanlık sisteminin eskiden beri savunucusuyum; 2023’ten sonra sistem çok daha iyi çalışacak

CHP, vatandaşa küfür ettiği iddia edilen belediye başkanını disipline sevk etti

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