Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Eylül 2021

20 Eylül 2021 18:14
Kılıçdaroğlu'ndan öğrenci bursu için "Elinize dizinize dursun ya!" diyen Erdoğan'a: Sen onlara hizmet etmek için oradasın
Pfizer duyurdu: Koronavirüs aşısı 5 -11 yaş arasındaki çocuklarda güvenli ve etkili
HDP’den AİHM'in Demirtaş kararının tartışılması amacıyla TBMM'de genel görüşme talebi
Şentop: Ben başkanlık sisteminin eskiden beri savunucusuyum; 2023’ten sonra sistem çok daha iyi çalışacak
CHP, vatandaşa küfür ettiği iddia edilen belediye başkanını disipline sevk etti
Celalabad saldırılarını IŞİD-H üstlendi
Kobani davası | Buldan: O günün failleri, bu suçları işleyen gerçek suçlular korunmakta, yargılama dışında bırakılmaktadır
Vartinis davasının tek sanığına yargı şefkati: Tutuklanması veya zorla getirilmesi talepleri reddedildi
9 kişin öldüğü tren kazası davasında konuşan eski TCDD genel müdür yardımcısı: Risk analizi konusunda bilgim yoktu
Rusya Duma seçimleri; oyların yüzde 95'i sayıldı, Birleşik Rusya birinci parti olarak çıkıyor
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