Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Eylül 2021

Kılıçdaroğlu'ndan öğrenci bursu için "Elinize dizinize dursun ya!" diyen Erdoğan'a: Sen onlara hizmet etmek için oradasın

Pfizer duyurdu: Koronavirüs aşısı 5 -11 yaş arasındaki çocuklarda güvenli ve etkili

HDP’den AİHM'in Demirtaş kararının tartışılması amacıyla TBMM'de genel görüşme talebi

Şentop: Ben başkanlık sisteminin eskiden beri savunucusuyum; 2023’ten sonra sistem çok daha iyi çalışacak

CHP, vatandaşa küfür ettiği iddia edilen belediye başkanını disipline sevk etti

Celalabad saldırılarını IŞİD-H üstlendi

Kobani davası | Buldan: O günün failleri, bu suçları işleyen gerçek suçlular korunmakta, yargılama dışında bırakılmaktadır

Vartinis davasının tek sanığına yargı şefkati: Tutuklanması veya zorla getirilmesi talepleri reddedildi

9 kişin öldüğü tren kazası davasında konuşan eski TCDD genel müdür yardımcısı: Risk analizi konusunda bilgim yoktu

Rusya Duma seçimleri; oyların yüzde 95'i sayıldı, Birleşik Rusya birinci parti olarak çıkıyor