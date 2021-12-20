Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Aralık 2021

20 Aralık 2021 21:05
Erdoğan: Vatandaşımızın 'kur yükselecek' diye mevduatını dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak
Döviz kurlarında tarihi zirve
AKP'li Elitaş: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak
Benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş ve LPG'ye 57 kuruş zam geldi
İHA muhabirine tokat atan HaberTürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti
İletişim Başkanı Altun, Sarıkaya'nın tokat attığı muhabiri aradı: Hiçbir şekilde böyle bir saldırıyı kabul edemeyiz, içler acısı
Kılıçdaroğlu: Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde; kimse sessiz kalmamalı, herkes nerede durduğunu söylemeli
Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 21,3 milyar lira
Borsada kayıp yüzde 7'yi aştı; devre kesici ikinci kez çalıştı
İmamoğlu: Krizin İBB’ye faturası 16 milyarı aştı, iddialarını savunanlar varsa aradaki farkı ödesinler
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