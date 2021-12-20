Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Aralık 2021

Erdoğan: Vatandaşımızın 'kur yükselecek' diye mevduatını dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak

Döviz kurlarında tarihi zirve

AKP'li Elitaş: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak

Benzine 62 kuruş, motorine 55 kuruş ve LPG'ye 57 kuruş zam geldi

İHA muhabirine tokat atan HaberTürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti

İletişim Başkanı Altun, Sarıkaya'nın tokat attığı muhabiri aradı: Hiçbir şekilde böyle bir saldırıyı kabul edemeyiz, içler acısı

Kılıçdaroğlu: Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde; kimse sessiz kalmamalı, herkes nerede durduğunu söylemeli

Hazine alacakları kasım sonu itibarıyla 21,3 milyar lira

Borsada kayıp yüzde 7'yi aştı; devre kesici ikinci kez çalıştı

İmamoğlu: Krizin İBB’ye faturası 16 milyarı aştı, iddialarını savunanlar varsa aradaki farkı ödesinler