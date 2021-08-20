Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ağustos 2021

20 Ağustos 2021 18:33
İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu saldırıya uğradı
Erdoğan: Taliban ile görüşmelerimiz oldu
28 Şubat davası | Emekli generaller Aydan Erol, İlhan Kılıç, Kenan Deniz ve İdris Koralp tutuklandı
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Türkiye'de Delta varyantı yoğunluğu yüzde 90'ı geçti
Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 81'e yükseldi
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okula giriş ve çıkışlar sınırlandırılacak
İzmir ve Muğla'da orman yangını
Merkel, Kremlin'de Putin ile buluştu: Derin fikir ayrılıklarına rağmen konuşuyoruz
RTÜK, 3.6 milyon euro fon alacak
Benzin fiyatlarında indirim; pompaya yansımayacak
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