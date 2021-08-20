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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ağustos 2021

20 Ağustos 2021 18:33

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu saldırıya uğradı

Erdoğan: Taliban ile görüşmelerimiz oldu

28 Şubat davası | Emekli generaller Aydan Erol, İlhan Kılıç, Kenan Deniz ve İdris Koralp tutuklandı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Türkiye'de Delta varyantı yoğunluğu yüzde 90'ı geçti

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Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okula giriş ve çıkışlar sınırlandırılacak

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bir bakışta bugüngündemhaberler

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