Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Temmuz 2021

02 Temmuz 2021 18:53
Erdoğan: Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri bile aşıları ücretle yapıyor; biz aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı?
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: AKP ile uzlaşma anlamına gelecek bir girişimde olmayız
Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı
Ali Babacan: Sabah akşam ‘beka beka’ diyenler, hukuk devletini yok etmiş
Boğaziçi akademisyenleri eylemlerinin 6'ıncı ayında seslendi: "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz”
Bakan Gül'den yargı mensuplarına: Adalet figürünün gözünü açmayın; kampanyalar, kararınızı engellemesin
CHP'li Öztrak: Devlette israfın merkezi, bizzat sarayın kendisi
Erdoğan: Tank-palet fabrikası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu ve yönetmeni Kartal Tibet hayatını kaybetti
Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu finali 28 Mayıs’ta oynanacak
© Tüm hakları saklıdır.