Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Temmuz 2021

Erdoğan: Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri bile aşıları ücretle yapıyor; biz aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı?

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: AKP ile uzlaşma anlamına gelecek bir girişimde olmayız

Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı

Ali Babacan: Sabah akşam ‘beka beka’ diyenler, hukuk devletini yok etmiş

Boğaziçi akademisyenleri eylemlerinin 6'ıncı ayında seslendi: "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz”

Bakan Gül'den yargı mensuplarına: Adalet figürünün gözünü açmayın; kampanyalar, kararınızı engellemesin

CHP'li Öztrak: Devlette israfın merkezi, bizzat sarayın kendisi

Erdoğan: Tank-palet fabrikası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu ve yönetmeni Kartal Tibet hayatını kaybetti

Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu finali 28 Mayıs’ta oynanacak