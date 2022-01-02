Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Ocak 2022

Kılıçdaroğlu: Ev ekonomisini yok eden kurumlara önerim bolca zincir ve kilit depolasınlar kendilerine

Sağlık Bakanı: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı: Hazine, enflasyona karşı koruma sağlayacak yeni finansal ürünler üzerinde çalışıyor

Kılıçdaroğlu: Bir yarış varsa belediye başkanları kendi aralarında yarışıyorlar

2022 yılının ilk kabine toplantısı yarın: Gündemde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam var

CHP, Belediyeler Birliği için harekete geçti, imzalar toplandı

İBB: Yüzde 125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir, elinizi tutan yok

Bakanlık soruşturma açılmasına izin verdi; İlyas Salman hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Afgan anne Türkiye sınırına yakın Belasur köyünde donarak öldü: Çocuklarının ellerine kendi çoraplarını geçirmiş

Lionel Messi, Koronavirüs'e yakalandı