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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Kasım 2021

02 Kasım 2021 18:13

Kılıçdaroğlu: Haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var, benim vicdanım kabul etmiyor

Bakan Koca’dan “Biontech sonrası üçüncü doz” açıklaması: Yarın Bilim Kurulu'nda gündeme alınacak

Bahçeli: CHP’nin gizli gündemini ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, TÜGVA programında: Arkadaşlarımız son derece şeffaf kanunlara bağlı bir şekilde hizmetler sunuyorlar

Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda patlamalar: En az 15 kişi hayatını kaybetti

Bakan Özer: Eğitim bütçemiz 274 milyar TL olarak belirlenmiştir

Kavala: AB Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli

AKP'li Kabaktepe, 1000 taksi projesine oy veren UKOME'deki bakanlık temsilcilerini "AKP grubu" olarak adlandırdı

TBF'den seyirci kararı: Maçlar yüzde 100 kapasite ile oynanacak

NASA: Bu hafta iletişim uydularını etkileyebilecek bir güneş patlaması yaşanabilir

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