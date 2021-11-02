Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Kasım 2021

02 Kasım 2021 18:13
Kılıçdaroğlu: Haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var, benim vicdanım kabul etmiyor
Bakan Koca’dan “Biontech sonrası üçüncü doz” açıklaması: Yarın Bilim Kurulu'nda gündeme alınacak
Bahçeli: CHP’nin gizli gündemini ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu'ya gönderiyorum
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, TÜGVA programında: Arkadaşlarımız son derece şeffaf kanunlara bağlı bir şekilde hizmetler sunuyorlar
Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda patlamalar: En az 15 kişi hayatını kaybetti
Bakan Özer: Eğitim bütçemiz 274 milyar TL olarak belirlenmiştir
Kavala: AB Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli
AKP'li Kabaktepe, 1000 taksi projesine oy veren UKOME'deki bakanlık temsilcilerini "AKP grubu" olarak adlandırdı
TBF'den seyirci kararı: Maçlar yüzde 100 kapasite ile oynanacak
NASA: Bu hafta iletişim uydularını etkileyebilecek bir güneş patlaması yaşanabilir
© Tüm hakları saklıdır.