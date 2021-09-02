T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Eylül 2021

02 Eylül 2021 19:07

Çavuşoğlu'ndan AB'ye: "Biraz para vereyim Türkiye mültecileri tutsun" anlayışı işlemez

Ömer Çelik: Türkiye'nin tek bir mülteci daha alacak durumu yok

Cübbeli, dualı açılışa hukukçulardan tepki: Din karşıtlığı ile ilgisi yok, laik bir adalet sisteminde bu görüntü kabul edilemez

İyi Partililerden AKP'li Cahit Özkan hakkında suç duyurusu: Bunlara pabuç bırakacak değiliz

AYM, HDP'nin ek süre talebini kabul etti

THK Başkanı, kurumun borcunu açıkladı: 1 milyar 844 milyon TL

Taliban: En önemli partnerimiz Çin; Katar ve Türkiye, Kabil Havalimanı için çalışıyor

CHP'den orman yangınları raporu: Ormansızlaşmanın aktörü olan AKP İktidarı, iklim suçu işlemiştir

Saadet Partisi'nden aşı raporu: PCR testi yerine antikor testi yapılmalı

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı

gündemhaberlerbir bakışta bugün

Diğer Videolar

Üç Kuruş dizisinden yeni fragman; Ercan Kesal kadroda

Dolar uçuyor, TL savruluyor; iktidar faiz kararıyla ne yapmak istiyor, vatandaş nasıl etkilenecek?

Nagehan Alçı "İktidarın görmesini istiyorum" diyerek anlattı: Geçim ile ilgili sokakta ciddi bir yakarış var

Fethiye'de yaşanan paraşüt kazaları kamerada

Merkez Bankası faiz indirdi, canlı yayında kurun adım adım yükselmesi konuklarda şaşkınlık yarattı

Hasta tutuklu Özkan için AYM ve AİHM'e başvuru yapılacak: "Hukuk çifte standart bir şekilde uygulanıyor"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24