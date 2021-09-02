Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Eylül 2021

Çavuşoğlu'ndan AB'ye: "Biraz para vereyim Türkiye mültecileri tutsun" anlayışı işlemez

Ömer Çelik: Türkiye'nin tek bir mülteci daha alacak durumu yok

Cübbeli, dualı açılışa hukukçulardan tepki: Din karşıtlığı ile ilgisi yok, laik bir adalet sisteminde bu görüntü kabul edilemez

İyi Partililerden AKP'li Cahit Özkan hakkında suç duyurusu: Bunlara pabuç bırakacak değiliz

AYM, HDP'nin ek süre talebini kabul etti

THK Başkanı, kurumun borcunu açıkladı: 1 milyar 844 milyon TL

Taliban: En önemli partnerimiz Çin; Katar ve Türkiye, Kabil Havalimanı için çalışıyor

CHP'den orman yangınları raporu: Ormansızlaşmanın aktörü olan AKP İktidarı, iklim suçu işlemiştir

Saadet Partisi'nden aşı raporu: PCR testi yerine antikor testi yapılmalı

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı