Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Eylül 2021

02 Eylül 2021 19:07
Çavuşoğlu'ndan AB'ye: "Biraz para vereyim Türkiye mültecileri tutsun" anlayışı işlemez
Ömer Çelik: Türkiye'nin tek bir mülteci daha alacak durumu yok
Cübbeli, dualı açılışa hukukçulardan tepki: Din karşıtlığı ile ilgisi yok, laik bir adalet sisteminde bu görüntü kabul edilemez
İyi Partililerden AKP'li Cahit Özkan hakkında suç duyurusu: Bunlara pabuç bırakacak değiliz
AYM, HDP'nin ek süre talebini kabul etti
THK Başkanı, kurumun borcunu açıkladı: 1 milyar 844 milyon TL
Taliban: En önemli partnerimiz Çin; Katar ve Türkiye, Kabil Havalimanı için çalışıyor
CHP'den orman yangınları raporu: Ormansızlaşmanın aktörü olan AKP İktidarı, iklim suçu işlemiştir
Saadet Partisi'nden aşı raporu: PCR testi yerine antikor testi yapılmalı
Usta sanatçı Ferhan Şensoy, son yolculuğuna uğurlandı
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