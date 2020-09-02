Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Eylül 2020

-Fitch, Türkiye'den sonra bankaların da görünümünü negatife indirdi

-Fitch, Varlık Fonu'nu da negatife indirdi

-Dışişleri: Charlie Hebdo'nun Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz

-Almanya'dan Navalni açıklaması: Sinirlere etki eden kimyasal bir madde ile zehirlendi

-Fransa'da Charlie Hebdo davası başladı: 14 kişinin saldırganlara yardımla suçlandığı süreç video ile kayıt altına alınacak

-Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay’a saldıran 3 kişi tutuklandı

-Devlet Bahçeli: İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir

-Uşşaki tarikatı lideri Nusrullah, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: En geç 1 yıl içerisinde yeni Dereli'yi inşa etmiş olacağız

-Karamollaoğlu: İktidar, seçimi ertelemek için olağanüstü hal bile ilan edebilir