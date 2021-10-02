Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Ekim 2021

Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada bugün 110 milyon dozu aştık!

Foreign Policy'den iddia: Erdoğan, Türkiye'ye liderlik etmeye devam edemeyecek kadar hasta olabilir

Avrasya anketi: AKP ile CHP'nin oyları kafa kafaya, halkın yarısından fazlası Erdoğan'ın yeniden seçilmesini istemiyor

Covid-19'a karşı geliştirilen hapın fiyatı belli oldu: 6 bin 200 Türk Lirası

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 5'inci, 6'ncı dalgalar yaşayacağız

Prof. Özgür Demiraş: Her geçen gün alım gücümüz daha da düşecek, 1 ay önce aldığımızı bu ay daha zor alacağız

Sayıştay: Anadolu Medeniyetler Müzesi'ndeki eserlerin taşınır kodları ile müze envanter kayıt sistemi uyuşmuyor

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Eylül ayında 26 kadın, erkekler tarafından öldürüldü

Türkiye'de 15 yaş ve üzeri kişiler, günün 6,3 saatini oturarak geçiriyor

Kastamonu Üniversitesi | Kuzenini müdür, arkadaşını yardımcısı yapan rektör, kendini dekan olarak atadı!