Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Ekim 2021

02 Ekim 2021 17:34
Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada bugün 110 milyon dozu aştık!
Foreign Policy'den iddia: Erdoğan, Türkiye'ye liderlik etmeye devam edemeyecek kadar hasta olabilir
Avrasya anketi: AKP ile CHP'nin oyları kafa kafaya, halkın yarısından fazlası Erdoğan'ın yeniden seçilmesini istemiyor
Covid-19'a karşı geliştirilen hapın fiyatı belli oldu: 6 bin 200 Türk Lirası
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 5'inci, 6'ncı dalgalar yaşayacağız
Prof. Özgür Demiraş: Her geçen gün alım gücümüz daha da düşecek, 1 ay önce aldığımızı bu ay daha zor alacağız
Sayıştay: Anadolu Medeniyetler Müzesi'ndeki eserlerin taşınır kodları ile müze envanter kayıt sistemi uyuşmuyor
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Eylül ayında 26 kadın, erkekler tarafından öldürüldü
Türkiye'de 15 yaş ve üzeri kişiler, günün 6,3 saatini oturarak geçiriyor
Kastamonu Üniversitesi | Kuzenini müdür, arkadaşını yardımcısı yapan rektör, kendini dekan olarak atadı!
© Tüm hakları saklıdır.