T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Ekim 2021

02 Ekim 2021 17:34

Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada bugün 110 milyon dozu aştık!

Foreign Policy'den iddia: Erdoğan, Türkiye'ye liderlik etmeye devam edemeyecek kadar hasta olabilir

Avrasya anketi: AKP ile CHP'nin oyları kafa kafaya, halkın yarısından fazlası Erdoğan'ın yeniden seçilmesini istemiyor

Covid-19'a karşı geliştirilen hapın fiyatı belli oldu: 6 bin 200 Türk Lirası

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 5'inci, 6'ncı dalgalar yaşayacağız

Prof. Özgür Demiraş: Her geçen gün alım gücümüz daha da düşecek, 1 ay önce aldığımızı bu ay daha zor alacağız

Sayıştay: Anadolu Medeniyetler Müzesi'ndeki eserlerin taşınır kodları ile müze envanter kayıt sistemi uyuşmuyor

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Eylül ayında 26 kadın, erkekler tarafından öldürüldü

Türkiye'de 15 yaş ve üzeri kişiler, günün 6,3 saatini oturarak geçiriyor

Kastamonu Üniversitesi | Kuzenini müdür, arkadaşını yardımcısı yapan rektör, kendini dekan olarak atadı!

 

 

bir bakışta bugün2 ekim 2021t24gündem özet

Diğer Videolar

Ankara Büyükşehir Belediyesi: Geliyor gelmekte olan...

Otomobilin takla atarak ters döndüğü kaza kamerada

Düğün konvoyunda otomobilden sarkıp pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Kasım 2021

Ahmet Şık'tan Bakan Soylu'ya: Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderilmek üzere yakalanan 5 ton kokain ile ilgili açılan bir soruşturma var mıdır?

TİP Başkanı Baş: Süleyman Soylu 'Duvar' kitabını okusa 'Kim bu yakışıklı, aa benmişim’ diye tepki verecek

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24