Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Aralık 2021

02 Aralık 2021 18:15
Kılıçdaroğlu'ndan market yöneticilerine mektup: '10 hayatta kalma ürünü'ne zam yapmayın
Kavcıoğlu: Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti
Nurettin Nebati: Tam bağımsız bir Türkiye misyonu ile yeni bir yola girdik, en önemli öncelik yüksek faiz olmayacak
Altaylı: Ankara kulislerinden gelen bilgiler, Saray’ın Elvan’ın yerine ilk tercihinin Nebati olmadığını söylüyor
Benzine 44 kuruş zam
Bakan Muş: Kasımda ihracat 21,5 milyar dolara yükseldi
AYM’den, öldürülen kadının davasında “İstanbul Sözleşmesi” atıflı tarihi karar: “Şiddeti önlemeyen kamu görevlisi sorumludur”
Bakan Yardımcısı'ndan “işkenceyle öldürüldüğü iddia edilen Suriyeli” sorusunu: Yunanistan’a yarar, cevap vermemeyi tercih ediyorum
Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu lodos uyarısı
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