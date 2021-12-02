Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Aralık 2021

Kılıçdaroğlu'ndan market yöneticilerine mektup: '10 hayatta kalma ürünü'ne zam yapmayın

Kavcıoğlu: Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti

Nurettin Nebati: Tam bağımsız bir Türkiye misyonu ile yeni bir yola girdik, en önemli öncelik yüksek faiz olmayacak

Altaylı: Ankara kulislerinden gelen bilgiler, Saray’ın Elvan’ın yerine ilk tercihinin Nebati olmadığını söylüyor

Benzine 44 kuruş zam

Bakan Muş: Kasımda ihracat 21,5 milyar dolara yükseldi

AYM’den, öldürülen kadının davasında “İstanbul Sözleşmesi” atıflı tarihi karar: “Şiddeti önlemeyen kamu görevlisi sorumludur”

Bakan Yardımcısı'ndan “işkenceyle öldürüldüğü iddia edilen Suriyeli” sorusunu: Yunanistan’a yarar, cevap vermemeyi tercih ediyorum

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu lodos uyarısı