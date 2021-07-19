Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Temmuz 2021

Erdoğan'ın Kıbrıs 'müjde'sinden külliye çıktı: İnşasına yakında başlıyoruz

CHP'li Başarır: Sezgin Baran Korkmaz’ın telefonundan AYM üyesi İrfan Fidan’a mesaj atıldı mı?

Barış Yarkadaş: Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı özel uçakta KKTC'ye gidiyor

90’lara dönüş: Bekçiler, yolda gördükleri transları gözaltına almaya başladı

Adil Öksüz’ü serbest bırakan hâkim: Sorgumdan 1,5 gün önce bu hainin kim olduğu öğrenilmiş, bizden bilgi saklandı

Boğaziçi eylemlerinde şiddet uygulayan polise soruşturma yolu açıldı

Sivas katliamı hükümlüsü Ahmet Turan Kılıç yaşamını yitirdi

Tüketici güven endeksi temmuzda yüzde 2.7 azaldı

Pegasus casus yazılımı: 10'dan fazla ülkedeki yüzlerce gazeteci, siyasi ve aktivistin izlendiği iddia ediliyor

Sağlık Bakanı: Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor