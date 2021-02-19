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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Şubat 2021

19 Şubat 2021 18:13

Normalleşme takviminin detayları: Puanı toplayan illerde kısıtlamalar aşama aşama kalkacak

MEB, çoğu liselerde uygulamalı derslerin okullarda yüz yüze yapılmasına karar verdi

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Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

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