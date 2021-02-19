Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Şubat 2021

Normalleşme takviminin detayları: Puanı toplayan illerde kısıtlamalar aşama aşama kalkacak

MEB, çoğu liselerde uygulamalı derslerin okullarda yüz yüze yapılmasına karar verdi

Kobani soruşturmasında 9 HDP'li milletvekili hakkında fezleke hazırlandı

Yargıtay'ın hapis cezasını onadığı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek

Soylu'dan Kılıçdaroğlu’na “Gara” tepkisi: Cumhurbaşkanımızın sorumlu olduğunu söylemesi PKK'yı aklamaktan başka bir şey değil

Kılıçdaroğlu: Bölücü terör örgütüne karşı söylenmesi gereken her şey CHP tarafından söylenmiştir

Erdoğan: Ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor

AKP'li Zengin: Siz ne anlarsınız kadın haklarından; bizim hayatımız hak mücadelesiyle geçti

İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam geliyor!

Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural için 1 aydan 5 yıla kadar hapis istemi