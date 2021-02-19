Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Şubat 2021

19 Şubat 2021 18:13
Normalleşme takviminin detayları: Puanı toplayan illerde kısıtlamalar aşama aşama kalkacak
MEB, çoğu liselerde uygulamalı derslerin okullarda yüz yüze yapılmasına karar verdi
Kobani soruşturmasında 9 HDP'li milletvekili hakkında fezleke hazırlandı
Yargıtay'ın hapis cezasını onadığı Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek
Soylu'dan Kılıçdaroğlu’na “Gara” tepkisi: Cumhurbaşkanımızın sorumlu olduğunu söylemesi PKK'yı aklamaktan başka bir şey değil
Kılıçdaroğlu: Bölücü terör örgütüne karşı söylenmesi gereken her şey CHP tarafından söylenmiştir
Erdoğan: Ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor
AKP'li Zengin: Siz ne anlarsınız kadın haklarından; bizim hayatımız hak mücadelesiyle geçti
İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam geliyor!
Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural için 1 aydan 5 yıla kadar hapis istemi
© Tüm hakları saklıdır.