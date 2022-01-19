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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2022

19 Ocak 2022 18:30

CHP: HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına “Evet” diyeceğiz

Akşener'den Erdoğan'a: Arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı'ndakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın; sakın ha

AKP'den CHP'ye katılan 20 kişiye rozetini takan Kılıçdaroğlu: Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir

Erdoğan: Enflasyonun köpüğünü alınca çalışan ve emeklilerimizin gelirinde yaptığımız artışlar çok daha anlamlı hale gelecek

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı: Bazı ilaçlara yüzde 30-35 civarında zam geldi

Gaziantep Valisi: Mahsur kalan 900 civarında araç var, çalışma sürüyor

Zincir marketlerin konuşmaları Rekabet Kurumu'nun gerekçeli kararında: 'Beraber hareket etmemiz gerekiyor'

Hrant Dink, öldürülmesinin 15. yılında Sebat Apartmanı önünde anıldı

Macron, Avrupa Parlamentosu'nda konuştu: Kürtaj hakkını, Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'ne eklemek istiyoruz

Öcalan'ın mektubunu kamuoyuna açıklayan Ali Kemal Özcan: Sadece Abdullah Öcalan Demirtaş’ın canını kurtarabilir

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