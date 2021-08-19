Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Mayıs 2021

Akar'dan Afganistan açıklaması: Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın emniyetli şekilde açık kalmasına gayret gösteriyoruz

28 Şubat davası | 14 kişi hakkında yakalama kararı; emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Çevik Bir tutuklandı

28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 emekli generalin rütbeleri sökülecek

Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı: Erdoğan'ın halleri endişe verici, iktidar güvenoyu almalı

AKP'li Turan: Kılıçdaroğlu, 'sınır namustur' sözünü çirkin siyasetine alet ediyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını koruyor

Ertelenmişti: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün salgın gündemiyle toplandı

Akşener, Afgan göçü üzerinden Erdoğan’a yüklendi: Nüfus dengesini değiştirmek için bu yetkiyi kimden aldın kardeşim?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Altındağ'daki olaylarla ilgili 61 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

AB, Türkiye'nin Covid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı

Bozkurt Belediye Başkanı: Çöken apartman toprakta, müteahhitin evi kaya zeminde inşa edilmiş