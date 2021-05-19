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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Mayıs 2021

19 Mayıs 2021 19:06

Sedat Peker, 'Bakan Soylu’ya aracılık yaptığını' yalanlayan Hadi Özışık’la görüşme kayıtlarını yayınladı

Soylu, "En son haziranda görüştüm" demişti; Süleyman Özışık'la eylülde TGRT'ye çıkmış!

Hadi Özışık: Süleyman Soylu ve kamuoyundan özür diliyorum

Süleyman Soylu'dan Özışık kardeşler hakkında "örgüte yardım"dan suç duyurusu

Davutoğlu: İçişleri Bakanı dahil, iddialarla ilgili bütün yetkililer derhal istifa etmelidir

CHP'li Başarır: 2017 yılında da yandaş gazeteci Hadi Özışık’a koruma polisi tahsis edilmiş

Bitcoin çakıldı, Binance ve Coinbase işlemleri kesintiye uğradı

Erdoğan: 19 Mayıs'ın anlamını kavrayabilenlerin 2023 hedeflerimize sahip çıktığına inanıyorum

MHP: Hürriyet ve Demirören medya grubu liderimizin açıklamalarına sansür mü uyguluyor?

Sokak röportajında iktidarı eleştiren Sümeyya Avcı gözaltına alındı

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