Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Mayıs 2021

19 Mayıs 2021 19:06
Sedat Peker, 'Bakan Soylu’ya aracılık yaptığını' yalanlayan Hadi Özışık’la görüşme kayıtlarını yayınladı
Soylu, "En son haziranda görüştüm" demişti; Süleyman Özışık'la eylülde TGRT'ye çıkmış!
Hadi Özışık: Süleyman Soylu ve kamuoyundan özür diliyorum
Süleyman Soylu'dan Özışık kardeşler hakkında "örgüte yardım"dan suç duyurusu
Davutoğlu: İçişleri Bakanı dahil, iddialarla ilgili bütün yetkililer derhal istifa etmelidir
CHP'li Başarır: 2017 yılında da yandaş gazeteci Hadi Özışık’a koruma polisi tahsis edilmiş
Bitcoin çakıldı, Binance ve Coinbase işlemleri kesintiye uğradı
Erdoğan: 19 Mayıs'ın anlamını kavrayabilenlerin 2023 hedeflerimize sahip çıktığına inanıyorum
MHP: Hürriyet ve Demirören medya grubu liderimizin açıklamalarına sansür mü uyguluyor?
Sokak röportajında iktidarı eleştiren Sümeyya Avcı gözaltına alındı
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