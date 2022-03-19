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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Mart 2022

19 Mart 2022 23:25

Putin, Erdoğan ile konuşmasında Zelenski ile görüşebileceğini söyledi

Açılışı yapılan '1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu: 200 TL

Yerel yetkililer: Ukrayna'nın Merefa kentine yapılan Rus saldırıları perşembe günü en az 21 kişiyi öldürdü

İstanbul Valiliği duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Diyanet'in Çanakkale Zaferi konulu hutbesinde Atatürk anılmadı

Motorine bu gece zam gelmesi bekleniyor

Eski yol arkadaşı Çiller ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Akşener'in varlığı ve siyasetteki ağırlığı Çiller'i tahrik ediyor

"Doğan her 4 bebekten 3’ü Suriyeli" diyen Hatay Belediye Başkanı'na İçişleri'nden 3 gün sonra tepki: Suç duyurusunda bulunulacak

Kocaeli Darıca'da "AK Parti'ye oy vermeyeceğim" diyen öğrenciye ırkçı saldırı

Bakan Nebati: Cari açığın geçmiş yıllara kıyasla gerilemesi önemli bir destekleyici faktör

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