Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Kasım 2021

AKP'li Turan: 50+1 başkanlık sisteminin temeli, böyle bir gündemimiz yok

Cumhurbaşkanlığı üst düzey yetkilileri: Hükûmet faiz indirimiyle ortaya çıkan faturanın farkında; acı reçete şimdi uygulanacak

DİSK, asgari ücret talebini açıkladı: 5200 TL

Benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş ve LPG otogaza 45 kuruş zam geldi

CHP’li Özkan: Bakanlıklarda çalışan AKP’li bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getiriyor

Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararı skandaldır; kararın 5 dakika geç açıklanması bile bir soruşturma nedenidir

Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü

'Dolar 10 lira olur' dedikleri için yargılanıyorlardı, dolar kurunun 11 lirayı gördüğü gün hâkim izin aldığı için duruşma görülemedi

Demirtaş: Türkiye yoksul bir ülke değil, sadece, çok kötü yönetiliyor; #SeçimHemenŞimdi

Erzurum'da 5,2 büyüklüğünde deprem