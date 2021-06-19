Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Haziran 2021

İstanbul'da deprem: AFAD, büyüklüğü 3,9; Kandilli Rasathanesi 4,2 olarak açıkladı

Deprem Bilimci Prof. Ercan: Meydana gelen deprem, büyük depremin ayak sesleri falan değil

Bakan Koca duyurdu: Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi

Erdoğan: Kabine toplantısından sonra yapacağım ulusa seslenişte müjdeyi vereceğiz

Kılıçdaroğlu’ndan iktidara 10 bin dolar alan siyasetçi tepkisi: Bir sahtekârı korumak en büyük sahtekârlıktır!

Binlece kadın, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” demek için buluştu

Prof. Naci Görür'den Kanal İstanbul uyarısı: Marmara'ya açılan bölümde depremin şiddeti minimum 9 olacak

Hak İhlalleri Raporu: Mayıs ayında 56 eyleme müdahale edildi, en az 618 kişi gözaltına alındı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim için federasyon defteri kapanmıştır

"Katliam Ayetullahı" lakaplı Reisi, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı seçildi