Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Eylül 2021

Kılıçdaroğlu: Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz

Erdoğan: Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı; elinize, dilinize dursun, şu anda bunlar 650 liraya çıktı

Şentop: AB verdiği sözleri tutmadığı sürece göç dalgasının önüne geçilemez

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Seçimler yaklaştı demek mümkün

Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz

Özdağ: Süleyman Soylu göçmenlerle ilgili itirafını, Anadolu Ajansı ve sosyal medya hesabından sildirdi

İBB'nin askıda fatura projesi 6. ödülünü aldı; 41 milyon TL'lik fatura ödendi

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen Stefan Kuntz

Gaziantep Üniversitesi'nde son 10 ayda 3 genel sekreter ile 9 fakülte dekanı istifa etti

Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nde yangın