Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ekim 2021

Kılıçdaroğlu: Yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek haddim değil ama mafyatik ilişkiler içine girenleri, evet, ediyorum

Kavala açıklaması sonrası Dışişleri'ne çağrılan diplomatik misyon şeflerine açıklamalarının 'hadsiz' ve 'kabul edilemez olduğu' söylendi

TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Özilhan: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tartışma dışı olmalı

Erdoğan'dan "Dünya 5’ten büyüktür" mesajı: BM ve diğer uluslararası kurumlardaki reform ihtiyacı artık görmezden gelinemez

AİHM'den emsal karar: ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten hapis cezası verilmesi ifade özgürlüğünün ihlali

16 milyar lirayı aşacak: Diyanet'in personel bütçesi yüzde 24, temsil ve tanıtma gideri yüzde 155 artacak

2022 bütçe teklifi: Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesinde kesinti; Erdoğan'ın maaşı 100 bin TL'ye yükselecek

Bahçeli: Osman Kavala Sorosçudur, Selahattin Demirtaş teröristtir

Sancar: Bütün Kürt yapıları bir araya gelip savaş karşıtı bir ittifak oluştursunlar

İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye: Sürekli benim yaptıklarımı takip ediyor demek ki