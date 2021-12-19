T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Aralık 2021

19 Aralık 2021 16:45

AKP'den erken seçim yanıtı: Cumhurbaşkanı riskin farkında

Bloomberg HT: Bakan Nebati, banka genel müdürleriyle yaptığı toplantıda, "Faiz artırımı tartışmaya kapalı" dedi

Kulis | Eski vekiller, maaşlarına enflasyon oranında artış istedi, düzenleme için parti yönetimlerini ziyaret etti

Bakan Bilgin: Asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var, oransal olarak yansıdı

AKP'de "Nureddin Nebati" rahatsızlığı; “Bu sözler off the record bile söylenmez”

Bakan Varank'tan Ali Babacan'a ‘köpek' benzetmesi

Çavuşoğlu: Taliban'ın tanınması gündeme gelmedi, bunun için erken olduğunu Taliban da biliyor

TURYOL, maliyet artışı sebebiyle bazı seferlerini durdurdu

Sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 48’e yükseldi

45 kişi göçükte yaralanmıştı; patlamanın meydana geldiği Polyak Maden İşletmesi defalarca uyarılmış

gündemhaberler

Diğer Videolar

Tarkan yeni şarkısının 10 saniyelik kısmını sosyal medyadan paylaştı

Kocaeli'de esnafın zamlı faturalara isyanı: "Birileri ejder meyveleri yerken, ben burada soğukta oturmaya karşıyım"

İyi Partili Özlale, 6 genel başkanın 12 Şubat'ta gerçekleşecek görüşmesiyle ilgili konuştu: Buradan direkt olarak siyaseti değiştirecek bir şey çıkacağını zannetmiyorum

Sümela Manastırı'nda tepki çeken DJ'li tanıtım filmi, Yunanistan kanalında

Kaftancıoğlu: 'Zamlar geri alınsın' diyerek kampanyamızı 39 ilçede eş zamanlı yapacağımız basın açıklamasıyla başlatıyoruz

Önce elektrik çarptı, sonra 'kulübede sigara içtiği' gerekçesiyle işten çıkarıldı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24