Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Aralık 2021

19 Aralık 2021 16:45
AKP'den erken seçim yanıtı: Cumhurbaşkanı riskin farkında
Bloomberg HT: Bakan Nebati, banka genel müdürleriyle yaptığı toplantıda, "Faiz artırımı tartışmaya kapalı" dedi
Kulis | Eski vekiller, maaşlarına enflasyon oranında artış istedi, düzenleme için parti yönetimlerini ziyaret etti
Bakan Bilgin: Asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var, oransal olarak yansıdı
AKP'de "Nureddin Nebati" rahatsızlığı; “Bu sözler off the record bile söylenmez”
Bakan Varank'tan Ali Babacan'a ‘köpek' benzetmesi
Çavuşoğlu: Taliban'ın tanınması gündeme gelmedi, bunun için erken olduğunu Taliban da biliyor
TURYOL, maliyet artışı sebebiyle bazı seferlerini durdurdu
Sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 48’e yükseldi
45 kişi göçükte yaralanmıştı; patlamanın meydana geldiği Polyak Maden İşletmesi defalarca uyarılmış
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