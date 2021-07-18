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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Temmuz 2021

18 Temmuz 2021 17:55

-HDP'den, muhalefete: Kürt sorununda çözüm konusunda fazlasıyla temkinli, hatta ürkek
-Boğaziçili akademisyenden vekaleten atanan Rektör İnci'ye, mektup: Hatalardan dönülmesi ümidiyle
-OHAL düzenlemelerinin uzatılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
-Diyarbakır'da haber takibi yapan gazetecilere saldırı
-Kurban Bayramı uçak biletlerini vurdu; fiyatlar 872 liraya kadar çıktı
-Fanatik gruplar Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
-Antalya'da oteller satışları durdurdu; geceliği 20 bin euro olan villalarda bile yer kalmadı!
-Almanya ve Belçika'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 180'i aştı
-FIFA oyun kurallarında değişiklik için düğmeye bastı; devreler 30 dakika, sınırsız değişiklik!
-Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığı 2 Ağustos'ta başlayacak

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