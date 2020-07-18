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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Temmuz 2020

18 Temmuz 2020 18:53

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Temmuz 2020

-İstanbul Bağcılar'da polislere silahlı saldırı: Bir şehit

-İyi Partili Aytun Çıray'dan Diyanet İşleri Başkanı'na: Yakında günah da çıkarır Adil Öksüz'ün jüri hocası

-Bakan Gül açıkladı: Son 5 yılda 94 cezaevi yapıldı

-Bakan Albayrak: İkinci dalga olsa bile G20 ülkeleri ekonomilerini kapatmayacak

-Cumartesi Anneleri: Devlet yükümlülüklerini yerine getirmediği için cezasızlık zırhı aşılamıyor

-2 yıl hapis cezası verilen gazeteci Deniz Yücel: Karar tüm yabancı gazetecilere gözdağı

-Jandarma Genel Komutanlığı: Diyarbakır'da operasyonda rahatsızlanan asker şehit oldu

-BloombergHT: Kamu bankalarının döviz açığı yasal sınırı aştı; üstelik 'hedge' edilmediler

-Prof. Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor; çok korkuyorum

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