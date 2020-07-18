Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Temmuz 2020

-İstanbul Bağcılar'da polislere silahlı saldırı: Bir şehit

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-Bakan Gül açıkladı: Son 5 yılda 94 cezaevi yapıldı

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