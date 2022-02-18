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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Şubat 2022

18 Şubat 2022 18:30

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'masa' yanıtı: Masanın dört ayağı değil de on dört ayağı olsa ne fark eder, masa doğru mu doğru

İmamoğlu'ndan AKP ve MHP grubuna İSKİ tepkisi: Yaptığınız suçtur; mahkemelerde İstanbul'a verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz

ABD Dışişleri Bakanı, Münih'te konuştu: Rusya'nın iddia ettiğinin aksine, Ukrayna sınırındaki asker sayısı arttı

16 yaşında öldürülen Sıla Şentürk'ün babası: Kızım bana bir tehdit aldığı konusunda bir şeyden bahsetmedi; belki de korkuyordu

Avcılar’da bir kişiyi darp eden iki özel harekât polisi açığa alındı

RTÜK Başkanı Şahin’den, RTÜK Üyesi Taşcı'ya Tarkan ve Sezen Aksu yanıtı: Talimat verilmedi!

16-18 yaş grubunda Turkovac uygulaması başladı

Bakan Bozdağ, TBMM Adalet Komisyonu'nun AKP üyelerini kabul etti: Milletvekillerinin telefonuna çıkmayan bürokratı görevden alırım

Tüketici güven endeksi şubatta yüzde 2,8 azaldı

100'e yakın Migros işçisi kelepçelenerek gözaltına alındı

 

 

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