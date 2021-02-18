Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Şubat 2021

18 Şubat 2021 17:49
Türkiye'de aşılananların sayısı 5 milyon 200 bini geçti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Bahçeli: CHP, HDP, İP Gara’da Türkiye’nin karşısında pozisyon almış, PKK’nın safına girmişlerdir
Selahattin Demirtaş: PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum
Merkez Bankası politika faizini yılın ikinci ayında da sabit tuttu
Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın 42 yıl hapsi istendi
TÜİK: 2020 yılında Türkiye'de mutsuz insan sayısı arttı
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti; Türkiye ve Azerbaycan ile üçlü zirve ertelendi
FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri değişmedi
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