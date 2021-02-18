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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Şubat 2021

18 Şubat 2021 17:49

Türkiye'de aşılananların sayısı 5 milyon 200 bini geçti

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Bahçeli: CHP, HDP, İP Gara’da Türkiye’nin karşısında pozisyon almış, PKK’nın safına girmişlerdir

Selahattin Demirtaş: PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum

Merkez Bankası politika faizini yılın ikinci ayında da sabit tuttu

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın 42 yıl hapsi istendi

TÜİK: 2020 yılında Türkiye'de mutsuz insan sayısı arttı

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti; Türkiye ve Azerbaycan ile üçlü zirve ertelendi

FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri değişmedi

 

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