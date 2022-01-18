Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Ocak 2022

Kılıçdaroğlu: Haklarındaki olumsuz haberleri sosyal medyadan çıkarmak için genç bir avukata yetki verildi, hâkimler uyarıldı

Erdoğan'dan Semra Güzel açıklaması: Böyle bir sözde milletvekilinin parlamentomuzda olması bizim için bir kara lekedir

Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme

Buldan: Bir taraftan mutlak tecriti uygulamaya devam edenlerin diğer taraftan İmralı'dan söz etmelerini samimi bulmuyoruz

Kulis | Çavuşoğlu istifaya zorlanıyor, İbrahim Kalın’ın gözü Dışişleri’nde

Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı

Erdoğan: 2022 en parlak yılımız olacak; kademeli şekilde kur da düşecek faiz de

Bakan Soylu: Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda 3 bin 250 Türk polisi görev yapacak

Meclis önünde "Regl ürünleri ücretsiz olsun" diyen kadınlar gözaltına alındı

İstanbul'da hamile hemşireye saldıran baba ve oğlu tutuklandı