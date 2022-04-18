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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Nisan 2022

18 Nisan 2022 18:12

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Bilim Kurulu toplantısı çarşamba günü olacak: Maskeyle ilgili önemli kararların alınması bekleniyor

İstanbul Valiliği, İmamoğlu’nun MOBESE görüntüleri hakkında soruşturma izni vermedi

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Konut fiyatları şubatta yıllık bazda yüzde 96,4 arttı

KONUTDER Başkanı: Konut fiyatları daha da artacak

YHT seferlerine 4 ayda 3'üncü zam!

Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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