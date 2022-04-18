Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Nisan 2022

T24, belgeye ulaştı: Kaşıkçı dosyası 'uluslararası nezaket' gerekçesiyle S. Arabistan'a devredilmiş, cinayet '40 mg. doz'la işlenmiş!

Bilim Kurulu toplantısı çarşamba günü olacak: Maskeyle ilgili önemli kararların alınması bekleniyor

İstanbul Valiliği, İmamoğlu’nun MOBESE görüntüleri hakkında soruşturma izni vermedi

Babacan: Henüz ittifakta değiliz; ittifak olması için daha çok şey konuşmamız lazım

Kulis: Kılıçdaroğlu dün gece Davutoğlu’nu aradı, Gültekin Uysal’ın cumhurbaşkanı adayı çıkışını sordu

"Kürt Ahmet" lakaplı Ahmet Turgut’un yeğeni Şahin Turgut’a polis dayağı soruşturmasında 12 polis “şüpheli”

Konut fiyatları şubatta yıllık bazda yüzde 96,4 arttı

KONUTDER Başkanı: Konut fiyatları daha da artacak

YHT seferlerine 4 ayda 3'üncü zam!

Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu