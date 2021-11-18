Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Kasım 2021

18 Kasım 2021 18:45
Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'e indirdi; dolar 11 TL sınırını da aştı!
Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası kararı sonrası ilk tepki: Artık DUR Erdoğan!
Akşener'den Erdoğan'a: Yanlıştaki inadının milletimizin her bir ferdine 1 saatteki maliyeti 3000 lira oldu
Merkez Bankası kaynakları: Kararın gecikmesi teknik sorundan; son dakikaya kadar bankada kimse kararı bilemez
'Ajan' diye gözaltına alınan çift serbest bırakılmıştı; Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
Bakan Akar'dan tank palet fabrikası açıklaması: BMC - Katar ortaklığına 40 milyon dolar ödeme yapıldı
Demirtaş: Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını toplumsal uzlaşma ve ülkemizin iç barışı açısından çok önemsiyor ve yürekten destekliyorum
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazını reddeti
AKP'li Özhaseki’den LGBTİ+ açıklaması: Sapkınlıkları tasvip etmemiz mümkün değil
AKP'li Numan Kurtulmuş: Asgari ücrette hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması
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