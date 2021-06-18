Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Haziran 2021

18 Haziran 2021 18:10
HDP binasına saldıran ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı
Sağlık Bakanı Koca: 40 milyonuncu doz aşıya ulaştık
ABD: Biden ve Erdoğan Afganistan konusunda anlaştı, S-400 sorunu çözülemedi
Erdoğan: Yaklaşık 8 milyar insanın kaderi BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin insafına bırakılamaz
AKP, 4. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu
Demirtaş: Öfkeye yenilmeyecek ve demokratik mücadelemizden, barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz
AYM Raportörü, HDP'nin kapatılmasına dair iddianamenin kabulünü istedi
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar'dan Demirören açıklaması: Canlı hesaplarda izleniyor
Berkin Elvan davasında 8 yıl sonra karar: Polis memuru Fatih Dalgalı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuklama kararı verilmedi
Rusya’dan Türkiye-Azerbaycan askeri işbirliği açıklaması: Yakından takip ediyoruz
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