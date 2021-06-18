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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Haziran 2021

18 Haziran 2021 18:10

HDP binasına saldıran ve parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer tutuklandı

Sağlık Bakanı Koca: 40 milyonuncu doz aşıya ulaştık

ABD: Biden ve Erdoğan Afganistan konusunda anlaştı, S-400 sorunu çözülemedi

Erdoğan: Yaklaşık 8 milyar insanın kaderi BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin insafına bırakılamaz

AKP, 4. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu

Demirtaş: Öfkeye yenilmeyecek ve demokratik mücadelemizden, barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz

AYM Raportörü, HDP'nin kapatılmasına dair iddianamenin kabulünü istedi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar'dan Demirören açıklaması: Canlı hesaplarda izleniyor

Berkin Elvan davasında 8 yıl sonra karar: Polis memuru Fatih Dalgalı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuklama kararı verilmedi

Rusya’dan Türkiye-Azerbaycan askeri işbirliği açıklaması: Yakından takip ediyoruz

bir bakışta bugüngündemgelişmeler

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