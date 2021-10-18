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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Ekim 2021

18 Ekim 2021 18:27

Dolar, 9.32'yi aştı

Motorine bir zam daha geldi: 23 kuruş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Kılıçdaroğlu: Akaryakıta yine zam geldi; tüm enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize yarın davet mektubu göndereceğim

Özlem Türeci ve Uğur Şahin: Üçüncü doz Covid aşısı enfekte olmayı tamamen engelleyecektir

Demirtaş: Erdoğan'ın çözüm sürecini bitirdiği için bin pişman olduğuna eminim, o günden beri bir daha toparlayamadı

Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkartıldı

Erk Acarer, Peker'in sözlerini aktardı: "Külünk, Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi videoyu ertelemem için ricacı oldu; ‘Sen bir devlet görevlisisin' dedi"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bahisten FETÖ'ye kadar her şey incelenmeli

Eski ABD dışişleri bakanı hayatını kaybetti

 

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