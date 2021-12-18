Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Aralık 2021

18 Aralık 2021 17:42
Erdoğan: Biz artık tepeleri değil, Kilimanjaro gibi dağları aşmayı istiyoruz
Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin yönetilmediğini ve savrulduğunu görüyoruz
TÜSİAD'dan iktidara çağrı: Denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir
Aselsan, “aselsan QATAR” markasını tescil ettirdi
Murat Yetkin'den "5'li çete" iddiası: CHP ve İyi Parti için neredeyse sıraya girmiş vaziyetteler
Vergi muafiyeti yalnızca asgari ücretlilerle sınırlı kaldı
Cumhurbaşkanlığı için tanesi 34,7 milyon liradan 3 yeni araç
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Sahte içkiden 13 ilde 46 kişi yaşamını yitirdi
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