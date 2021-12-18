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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Aralık 2021

18 Aralık 2021 17:42

Erdoğan: Biz artık tepeleri değil, Kilimanjaro gibi dağları aşmayı istiyoruz

Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin yönetilmediğini ve savrulduğunu görüyoruz

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18 Aralık 2021Bir Bakışta Bugüngüdnem zöett24

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