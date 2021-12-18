Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Aralık 2021

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Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin yönetilmediğini ve savrulduğunu görüyoruz

TÜSİAD'dan iktidara çağrı: Denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir

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Murat Yetkin'den "5'li çete" iddiası: CHP ve İyi Parti için neredeyse sıraya girmiş vaziyetteler

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