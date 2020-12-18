Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Aralık 2020

Uzaktan eğitim ilk dönemin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek; yarıyıl tatili bir hafta uzatıldı

Erdoğan: 'AK Partiyi kapatacağız' diyorlar; nerede kaldı sizin demokratlığınız

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "beşinci kol" yanıtı: Franco özentisi diktatör bozuntusu

Fahrettin Altun ve Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in sözlerine tepki: Bu kokuşmuş zihniyet elbette hesap verecek

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun "İttifakı bozmak istiyor" sözlerine: Cumhur İttifakı devam edecek

Dışişleri: Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli Sebahattin Bayram'ın casusluk şüphesiyle tutuklanmasını kınıyoruz

Reuters: TSK yedi gözlem noktasını Suriye ordusuna bıraktı

Bakan Selçuk: 2003 yılında 2,5 milyon aşırı yoksul vatandaşımız varken şimdi bu rakam sıfıra indi

Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Cinsel tacizde bulunduğu görüntüler ortaya çıkan "cinci hoca" hakkında tahliye kararı