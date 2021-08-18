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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Ağustos 2021

18 Ağustos 2021 18:18

Birleşik Arap Emirlikleri doğruladı; Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesi Abu Dabi'ye yerleşti

Akar'dan Afganistan açıklaması: Her türlü önlemi aldık, Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olamaz

Çavuşoğlu: "Taliban’ın yönetim anlayışını olumlu karşılıyoruz" demedik, kendi menfaatlerimiz için herkesle görüşmek lazım

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Biden ile Erdoğan arasında Afgan göçmenler konusunda 'pazarlık' yapıldığı iddiaları temelsizdir

CHP Genel Merkezi, il ve ilçe binalarına "Sınır namustur" pankartı asıldı

Sağlık Bakanlığı sistemde talep butonu oluşturdu; yurt dışı seyahati için 4. doz aşı olmak isteyenler başvurabilecek

BM: Kanarya Adaları'na giden bir teknede aç ve susuz kalan 47 kişi hayatını kaybetti

28 Şubat davasında infaz süreci başlatıldı, Çevik Bir, Çetin Doğan ve 12 isim için yakalama kararı çıktı

Bakanlık ekipleri inceledi: Sel bölgesinde 109 bina için acil yıkım kararı

Galatasaray'da Marcao kadro dışı bırakıldı!

Bir Bakışta Bugüngündemhaberler

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