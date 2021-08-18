Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Ağustos 2021

18 Ağustos 2021 18:18
Birleşik Arap Emirlikleri doğruladı; Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesi Abu Dabi'ye yerleşti
Akar'dan Afganistan açıklaması: Her türlü önlemi aldık, Mehmetçiğin hayatını tehlikeye atmamız söz konusu olamaz
Çavuşoğlu: "Taliban’ın yönetim anlayışını olumlu karşılıyoruz" demedik, kendi menfaatlerimiz için herkesle görüşmek lazım
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Biden ile Erdoğan arasında Afgan göçmenler konusunda 'pazarlık' yapıldığı iddiaları temelsizdir
CHP Genel Merkezi, il ve ilçe binalarına "Sınır namustur" pankartı asıldı
Sağlık Bakanlığı sistemde talep butonu oluşturdu; yurt dışı seyahati için 4. doz aşı olmak isteyenler başvurabilecek
BM: Kanarya Adaları'na giden bir teknede aç ve susuz kalan 47 kişi hayatını kaybetti
28 Şubat davasında infaz süreci başlatıldı, Çevik Bir, Çetin Doğan ve 12 isim için yakalama kararı çıktı
Bakanlık ekipleri inceledi: Sel bölgesinde 109 bina için acil yıkım kararı
Galatasaray'da Marcao kadro dışı bırakıldı!
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