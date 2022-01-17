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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ocak 2022

17 Ocak 2022 18:32

Birleştirilmiş Gezi davasının üçüncü duruşmasında Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Kılıçdaroğlu: En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davul ve zurna ile ülkelerine yolcu edeceğiz

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Kulis: Polis, öğretmen ve din görevlisi maaşı en az 1150 TL artacak

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