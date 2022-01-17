Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ocak 2022

Birleştirilmiş Gezi davasının üçüncü duruşmasında Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Kılıçdaroğlu: En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davul ve zurna ile ülkelerine yolcu edeceğiz

İyi Partili belediye başkanlarından Akşener'e cumhurbaşkanı adaylığı çağrısı; Akşener'den yanıt: Mesele ben meselesi değil Türkiye

Kulis: Polis, öğretmen ve din görevlisi maaşı en az 1150 TL artacak

Merkezi yönetim bütçesi 2021'de 192,2 milyar lira açık verdi

Erdoğan: Koronavirüs salgınında büyük ülkeler gözlerini kapatırken, biz dara düşenlere yardım ettik

Abu Dabi'de havalimanında üç yakıt tankeri patlatıldı; 3 kişi hayatını kaybetti

Sağlıkta şiddet devam ediyor | Hamile hemşireye 4 kişi saldırdı, karnını tekmelediler

İlaçla uyuttuğu hastasına cinsel saldırıda bulunan doktor Barış Yağcı tutuklandı

“Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısındaki sözler nedeniyle Sezen Aksu hakkında suç duyurusu