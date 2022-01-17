Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ocak 2022

17 Ocak 2022 18:32
Birleştirilmiş Gezi davasının üçüncü duruşmasında Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi
Kılıçdaroğlu: En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davul ve zurna ile ülkelerine yolcu edeceğiz
İyi Partili belediye başkanlarından Akşener'e cumhurbaşkanı adaylığı çağrısı; Akşener'den yanıt: Mesele ben meselesi değil Türkiye
Kulis: Polis, öğretmen ve din görevlisi maaşı en az 1150 TL artacak
Merkezi yönetim bütçesi 2021'de 192,2 milyar lira açık verdi
Erdoğan: Koronavirüs salgınında büyük ülkeler gözlerini kapatırken, biz dara düşenlere yardım ettik
Abu Dabi'de havalimanında üç yakıt tankeri patlatıldı; 3 kişi hayatını kaybetti
Sağlıkta şiddet devam ediyor | Hamile hemşireye 4 kişi saldırdı, karnını tekmelediler
İlaçla uyuttuğu hastasına cinsel saldırıda bulunan doktor Barış Yağcı tutuklandı
“Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısındaki sözler nedeniyle Sezen Aksu hakkında suç duyurusu
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