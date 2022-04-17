T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Nisan 2022

17 Nisan 2022 18:22

Kılıçdaroğlu: Milletimiz ırkçı değildir, olmayacaktır da

AKP'li Kandemir: Gıda maddelerinde yaşadığı darlığı görüyoruz, farkındayız ama bunlar bizden kaynaklanmıyor

HDP'li Orhan: Van'da ataması yapılmayan öğretmen yaşamına son verdi

Zelenski: Rus güçleri Mariupol'de kalan askerlerimizi öldürürse müzakereler sona erer

Bakan Soylu LGBTİ+'ları hedef aldı: Ya siz evleneceksiniz, Lut kavmi gibi olacaksınız, haşr bulacaksınız

ENAG'ın kurucusu Prof. Dr. Ulusoy hükümete seslendi: Açın Meclis'i, halkın gözü önünde karşılaştıralım her şeyi

Kılıçdaroğlu: Karanlık mihraklarla mücadele etmek ve daha sonra helalleşmek temel hedefimiz olmalı

AKP’li yönetici: Toparlamak için alacağımız ekonomik kararlarda çok daha fazla dikkat etmek zorundayız

CHP’li Tanrıkulu: Geçen ay cezaevlerinde 5 kişi öldü, 51 kişi işkenceye maruz kaldı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

 

gündemhaberler

Diğer Videolar

Karikatürist Latif Demirci'nin ardından: "Attığını vurdu, vurduğunu yaralamadı"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Elektrik, su ve doğalgazsız bırakılan Fetihtepe Mahallesi sakinlerinden protesto eylemi

Ülkesine geri dönen Suriyeli: Hayat pahalı oldu, geçinemiyoruz, o yüzden gidiyoruz

Okmeydanı Fetihtepe'de polis 15 yaşındaki çocuğu da gözaltına aldı: Ne yapalım çocuksa çocuk

Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde neler yaşandı, elektrik, su ve doğalgazı kesilenler ne yapıyor?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24