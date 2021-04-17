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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Nisan 2021

17 Nisan 2021 17:48

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay yeni rekorların haberini alıyoruz

-Türkiye’nin Kısa vadeli dış borcu 192 milyar dolarla rekor tazeledi

-Süleyman Soylu uyardı: Pasaport göstererek kısıtlamaları ihmal edenlerin kametini iptal ederim, acımam

-Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu Nun 128 milyar dolar açıklamasına: Tatmin olmadım

-Sağlık Bakanlığı': Sigara kullananların Covid-19'a yakalanma ihtimali çok daha yüksek

-Vali Köşger: İzmir'de vaka sayılarında düşüş yok

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli aşı gönüllüsü oluyor

-DEVA Partisi: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı günden bu yana 27 kadın öldürüldü!

-Turgut Özal ölümünün 28. yıl dönümünde anıldı; Erdoğan törende Kuran okudu

-NASA, astronotları aya götürecek uzay aracını yapması için SpaceX'i seçti

 

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