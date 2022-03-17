Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Mart 2022

17 Mart 2022 17:42
Erdoğan, Putin ile görüştü
Ukrayna'da Çavuşoğlu ile görüşen Kuleba: Türkiye'yi de güvenlik garantörü olarak almak istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz
Erdoğan: Seçim kanunu düzenlemesi en çok CHP milletvekilini rahatlatacak, tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaşmayacaklar
Biden, Putin'e 'savaş suçlusu' dedi; Ukrayna, Mariupol'ün düşmediğini duyurdu
Biden, Putin'e 'savaş suçlusu' dedi; Ukrayna, Mariupol'ün düşmediğini duyurdu
Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu
Faiz kararı sonrası TL'de kayıp yüzde 1'i aştı
Bakan Nebati: Türk Lirası'ndaki değer kaybı maalesef enflasyondaki yüksek seyirde belirleyici olmuştur
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan Zaynal Abarakov serbest bırakıldı
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları Koronavirüs'e yakalandı
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