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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Mart 2022

17 Mart 2022 17:42

Erdoğan, Putin ile görüştü

Ukrayna'da Çavuşoğlu ile görüşen Kuleba: Türkiye'yi de güvenlik garantörü olarak almak istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz

Erdoğan: Seçim kanunu düzenlemesi en çok CHP milletvekilini rahatlatacak, tuzluk gibi siyaset masasında elden ele dolaşmayacaklar

Biden, Putin'e 'savaş suçlusu' dedi; Ukrayna, Mariupol'ün düşmediğini duyurdu

Biden, Putin'e 'savaş suçlusu' dedi; Ukrayna, Mariupol'ün düşmediğini duyurdu

Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tuttu

Faiz kararı sonrası TL'de kayıp yüzde 1'i aştı

Bakan Nebati: Türk Lirası'ndaki değer kaybı maalesef enflasyondaki yüksek seyirde belirleyici olmuştur

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan Zaynal Abarakov serbest bırakıldı

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları Koronavirüs'e yakalandı

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