Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Kasım 2021

17 Kasım 2021 18:11
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den erken seçim çağrısı
Erdoğan 'Anlayan anlar, anlamayan anlamaz biz faize milletimizi ezdirmeyiz' dedi, dolar 10,60' ı gördü
Altın fiyatlarında zirve: Gram 634 TL'yi geçti, çeyrek 1026 TL'ye geldi
Erdoğan'dan 50+1 açıklaması: Bu konuda parlamento değişikliğe gider, adım da ona göre atılır
Muhalefetten Erdoğan’a yüzde 50+1 yanıtı: Sistemi kendileri dayattı, derhal istifa etmeli
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Akşener'den Erdoğan'a: Asıl ahlâk yoksunu, dolar 10,43 olmuşken, utanmadan ekonominin kitabını yazdığını söyleyebilendir
Naci Bostancı görevi bırakmıştı; İsmet Yılmaz, AKP TBMM Grup Başkanı seçildi
İstanbul'da da hissedildi; Düzce'de 5.2 büyüklüğünde deprem
Kriz büyüdü: Bazı marketlerde şeker ve yağ satışlarına kota
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