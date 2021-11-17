T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Kasım 2021

17 Kasım 2021 18:11

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den erken seçim çağrısı

Erdoğan 'Anlayan anlar, anlamayan anlamaz biz faize milletimizi ezdirmeyiz' dedi, dolar 10,60' ı gördü

Altın fiyatlarında zirve: Gram 634 TL'yi geçti, çeyrek 1026 TL'ye geldi

Erdoğan'dan 50+1 açıklaması: Bu konuda parlamento değişikliğe gider, adım da ona göre atılır

Muhalefetten Erdoğan’a yüzde 50+1 yanıtı:  Sistemi kendileri dayattı, derhal istifa etmeli

Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Akşener'den Erdoğan'a: Asıl ahlâk yoksunu, dolar 10,43 olmuşken, utanmadan ekonominin kitabını yazdığını söyleyebilendir

Naci Bostancı görevi bırakmıştı; İsmet Yılmaz, AKP TBMM Grup Başkanı seçildi

İstanbul'da da hissedildi; Düzce'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Kriz büyüdü: Bazı marketlerde şeker ve yağ satışlarına kota

gündemhaberler

Diğer Videolar

CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Bakan Nebati'nin gözlerindeki o ışıltı meğer dolar baronlarının, faiz lobilerinin zenginleşmesiyle yansıyan ışıklarmış

Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: Yaz saati uygulamasına son verilmeli

Rasim Ozan Kütahyalı: Türkiye ‘Don’t Look Up’ı yaşıyor, gelmekte olan şey kaos

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 6 Ocak 2022

İmamoğlu: Hadımköy Halk Ekmek fabrikası yakında üretime başlıyor

TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24