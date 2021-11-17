Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Kasım 2021

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den erken seçim çağrısı

Erdoğan 'Anlayan anlar, anlamayan anlamaz biz faize milletimizi ezdirmeyiz' dedi, dolar 10,60' ı gördü

Altın fiyatlarında zirve: Gram 634 TL'yi geçti, çeyrek 1026 TL'ye geldi

Erdoğan'dan 50+1 açıklaması: Bu konuda parlamento değişikliğe gider, adım da ona göre atılır

Muhalefetten Erdoğan’a yüzde 50+1 yanıtı: Sistemi kendileri dayattı, derhal istifa etmeli

Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Akşener'den Erdoğan'a: Asıl ahlâk yoksunu, dolar 10,43 olmuşken, utanmadan ekonominin kitabını yazdığını söyleyebilendir

Naci Bostancı görevi bırakmıştı; İsmet Yılmaz, AKP TBMM Grup Başkanı seçildi

İstanbul'da da hissedildi; Düzce'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Kriz büyüdü: Bazı marketlerde şeker ve yağ satışlarına kota