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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Haziran 2021

17 Haziran 2021 18:53

HDP binasına silahlı saldırı: Parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti

Sancar: Saldırının gerçekleştirildiği saatlerde yaklaşık 40 kişilik yönetici grubumuzun bir toplantısı vardı, katil tarama yapmış

Şentop'tan '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması: Mektupta paylaşılan bir isim yok, bilmiyorum

HDP saldırganının ilk ifadesi: Başka kişiler de olsaydı, onlara da ateş açacaktım

Kılıçdaroğlu: HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum, bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz

Adalet Bakanı Gül'den HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır

Akşener HDP saldırısını kınadı: Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar

Merkez Bankası faizi yüzde 19'da sabit tuttu

Putin: Biden, basında yansıtıldığından tamamen farklı biri; tam bir profesyonel

Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği iddia edilen Veyis Ateş, HaberTürk'ten istifa etti

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