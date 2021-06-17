Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Haziran 2021

17 Haziran 2021 18:53
HDP binasına silahlı saldırı: Parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti
Sancar: Saldırının gerçekleştirildiği saatlerde yaklaşık 40 kişilik yönetici grubumuzun bir toplantısı vardı, katil tarama yapmış
Şentop'tan '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması: Mektupta paylaşılan bir isim yok, bilmiyorum
HDP saldırganının ilk ifadesi: Başka kişiler de olsaydı, onlara da ateş açacaktım
Kılıçdaroğlu: HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum, bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz
Adalet Bakanı Gül'den HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır
Akşener HDP saldırısını kınadı: Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar
Merkez Bankası faizi yüzde 19'da sabit tuttu
Putin: Biden, basında yansıtıldığından tamamen farklı biri; tam bir profesyonel
Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği iddia edilen Veyis Ateş, HaberTürk'ten istifa etti
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