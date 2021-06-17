Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Haziran 2021

HDP binasına silahlı saldırı: Parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti

Sancar: Saldırının gerçekleştirildiği saatlerde yaklaşık 40 kişilik yönetici grubumuzun bir toplantısı vardı, katil tarama yapmış

Şentop'tan '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması: Mektupta paylaşılan bir isim yok, bilmiyorum

HDP saldırganının ilk ifadesi: Başka kişiler de olsaydı, onlara da ateş açacaktım

Kılıçdaroğlu: HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum, bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz

Adalet Bakanı Gül'den HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır

Akşener HDP saldırısını kınadı: Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar

Merkez Bankası faizi yüzde 19'da sabit tuttu