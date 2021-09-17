Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Eylül 2021

Reuters: Avrupa Konseyi, Osman Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yönelik ihlal prosedürü başlatacak

Erdoğan açıkladı: Akkuyu Nükleer Santrali 1. ünitesi 2023'ün Mayıs ayında tamamlanacak

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi eleştiren Erdoğan'a yanıt: Sen ülkenin mahallelerini satmış birisin; beka kim, sen kim!

CHP'li Özel: Erdoğan'ın Mersin ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi dışında güvenlik güçlerinin, polislerin şarjörleri toplandı

Reuters: Erdoğan ve Putin bir araya gelecek

Taliban Sözcüsü: Türkiye ile dinimiz, kültürümüz ortak; Cumhurbaşkanı Erdoğan ilişkilerimizi daha da geliştirebilir, buna inanıyoruz

İsmail Saymaz: İki askerin yakılma fetvasını veren IŞİD kadısı tutuksuz yargılanıyor

Karamollaoğlu ve Davutoğlu'ndan 'kutsal değerler üzerinden siyasete karşı' ortak tutum kararı

İlker Başbuğ'a 'siyasi ayak' davası: 4 yıla kadar hapsi istendi

BDDK, 50 bin lira üzerindeki tüketici kredilerinde vadeyi 24 aya düşürdü